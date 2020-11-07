Маска альгинатная от расширенных пор (саше) Anskin Morocco Ghassoul Modeling Mask, Refill 25гр

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|зрелая
|Эффект от использования
|поросуживающий, осветляющий, омолаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Morocco Ghassoul Modeling Mask
|Применение
|тщательно очистите лицо от декоративной косметики. Воспользуйтесь увлажняющей сывороткой или эмульсией. Маска поможет средству глубже проникнуть в клетки и улучшить эффект. Смешайте 50 мл порошка и 35 мл воды до образования йогуртовой консистенции. Полученную массу нанесите на кожу, избегая области вокруг глаз. Через 5 минут маска застынет. Через полчаса снимите маску, поднимая её снизу вверх, и протрите лицо тоником. Нанесите на лицо свои обычные продукты для ухода за кожей
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|25 г
|Активные компоненты
|альгиновая кислота, марроканская глина, экстракт портулака огородного, экстракт грейпфрута, аллантоин
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв