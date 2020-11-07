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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Гели для лица Secret Skin Крем-гель для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream 50гр

Крем-гель для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream 50гр

Артикул: 224519
  • Крем-гель для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream 50гр - фото 1
  • Крем-гель для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream 50гр - фото 2
  • Крем-гель для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream 50гр - фото 3
Крем-гель для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream 50гр - фото 1
Крем-гель для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream 50гр - фото 2
Крем-гель для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream 50гр - фото 3
660 руб. 
880 руб. 

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Артикул: 224519
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараКремы и гели для лица
Активные компонентыслизь улитки, фактор роста EGF, соль гиалуроновой кислоты, комплекс целебных растений
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Применениенаберите немного крема кончиками пальцев и равномерно распределите по лицу мягкими круговыми движениями. Средство должно полностью впитаться. Крем можно использовать дважды в день во время ухаживающих процедур.
Страна бренда Южная Корея
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Тип средствакрем для лица
Эффект от использованиябалансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защищающий, лифтинговый, матирующий, осветляющий, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
Гель-крем для лица со слизью улитки и фактором роста. Он напитывает и разглаживает кожу, увлажняет её, обогащает витаминами, избавляет от шелушения, пересыхания и дискомфорта.


Теги товара: Алоэ-вера гели Корея.


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Самовывоз невозможен
Крем-гель для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream 50гр - стоимость товара 660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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