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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем массажный с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Moisture Cucumber Massage Cream 300гр

Крем массажный с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Moisture Cucumber Massage Cream 300гр

Артикул: 224474
Крем массажный с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Moisture Cucumber Massage Cream 300гр
610 руб. 
820 руб. 

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Артикул: 224474
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожисухая
Эффект от использованияосвежающий, тонизирующий, успокаивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Clean & Moisture Cucumber Massage Cream
Применениетолько для наружного применения
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт огурца
Массажный крем с экстрактом огурца, имеет хорошее длительное скольжение по коже, легкую, нежную текстуру. Крем обогащен витаминами, антиоксидантами и омолаживающими ингредиентами, оказывает увлажняющий и освежающее действие, тонизирует, успокаивает, снимает покраснение и раздражение, устраняет отечность


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Самовывоз невозможен
Крем массажный с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Moisture Cucumber Massage Cream 300гр - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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