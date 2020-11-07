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Крем дневной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Day Cream 50гр

Артикул: 224467
  • Крем дневной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Day Cream 50гр - фото 1
  • Крем дневной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Day Cream 50гр - фото 2
Крем дневной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Day Cream 50гр - фото 1
Крем дневной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Day Cream 50гр - фото 2
810 руб. 
880 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224467
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствадневной крем для лица
Тип кожисухая, чувствительная
Эффект от использованиязащитный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Aloe Vera Oasis Day Cream
Применениенанести крем на очищенную тонированную кожу, дать впитаться. Для более быстрого и эффективного результата применять комплексный уход
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт алоэ-вера
Крем для дневного ухода обладает интенсивным увлажняющим действием, хорошо подойдет для кожи, склонной к сухости и обезвоживанию. Хорошо подойдет для чувствительной кожи, при высыпаниях и покраснениях. В основе крема - экстракт алоэ вера - удивительный компонент, созданный самой природой. На протяжении всего дня крем защитит кожу от воздействия неблагоприятных факторов, сохранит оптимальный уровень влаги, предотвратит фотостарение. Обладает хорошими заживляющими свойствами, разглаживает морщинки. Крем обладает легкой текстурой, послужит прекрасной основой под макияж.


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Крем дневной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Day Cream 50гр - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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