8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за руками Крем для рук Baviphat Крем для рук Urban Dollkiss It’s Real My Panda Hand Cream #04 DELI LOTUS 30гр

Крем для рук Urban Dollkiss It’s Real My Panda Hand Cream #04 DELI LOTUS 30гр

Артикул: 224437
  • Крем для рук Urban Dollkiss It’s Real My Panda Hand Cream #04 DELI LOTUS 30гр - фото 1
  • Крем для рук Urban Dollkiss It’s Real My Panda Hand Cream #04 DELI LOTUS 30гр - фото 2
Крем для рук Urban Dollkiss It’s Real My Panda Hand Cream #04 DELI LOTUS 30гр - фото 1
Крем для рук Urban Dollkiss It’s Real My Panda Hand Cream #04 DELI LOTUS 30гр - фото 2
230 руб. 
310 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

210 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 224437
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBaviphat
Тип товараКрем для рук
Тип средствакрем для рук
Полдля всех
Эффект от использованиясмягчающий, питающий, восстанавливающий
Возрастной диапазонвзрослый
ЛинияBaviphat Urban Dollkiss It’s Real My Panda Hand Cream
Применениенебольшое количество крема массирующими движениями нанести на чистую кожу рук
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 г
Активные компонентыэкстракт слизи улитки, экстракт алоэ вера
Легкая невесомая текстура крема быстро впитывается в кожу рук, эффективно увлажняет, питает, успокаивает, активно насыщает влагой и витаминами. Кожа рук становится мягкой, шелковистой и нежной. Содержит экстракт слизи улитки, экстракт алоэ вера и т.д


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Крем для рук Urban Dollkiss It’s Real My Panda Hand Cream #04 DELI LOTUS 30гр - данный товар вы можете купить по цене по цене 230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...