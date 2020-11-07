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Крем для ног питательный The Saem Dear My Foot Velvet Cream 100мл

Артикул: 224432
Крем для ног питательный The Saem Dear My Foot Velvet Cream 100мл
500 руб. 
560 руб. 
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Артикул: 224432
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для ног
Тип средствакрем для ног
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, заживляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Dear My Foot Velvet Cream
Применениенанести на чистую сухую кожу ног массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентымасло авокадо, масло ши, мочевина, экстракт сосны, экстракт кипариса
Крем для ног питательный Dear My Foot Velvet Cream - великолепное средство для ухода за сухой и огрубевшей кожей стоп, позволяет избавиться от трещин и шероховатостей, сделать кожу мягкой и гладкой. Масла ши и авокадо глубоко питают и увлажняют, оказывают смягчающее действие, устраняют шелушения, разглаживают кожу, делают ее упругой и эластичной. Экстракты сосны и кипариса дезинфицируют кожные покровы, улучшают обменные процессы, оказывают оздоравливающее воздействие, увлажняют и успокаивают кожу, ускоряют заживление раздражений.


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Самовывоз невозможен
Крем для ног питательный The Saem Dear My Foot Velvet Cream 100мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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