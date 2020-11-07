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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица осветляющий антивозрастной Deoproce Magic White Cream Pomegranate 40мл

Крем для лица осветляющий антивозрастной Deoproce Magic White Cream Pomegranate 40мл

Артикул: 224367
Крем для лица осветляющий антивозрастной Deoproce Magic White Cream Pomegranate 40мл
570 руб. 
760 руб. 

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Артикул: 224367
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованияосветляющий, выравнивающий, антивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Magic White Cream Pomegranate
Применениенанести несколько капель крема на очищенную и тонизированную кожу лица, сделать легкий массаж до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт граната
Питательный крем для лица с экстрактом граната обладает омолаживающим и осветляющим эффектом. Он увлажняет и питает кожу, разглаживает мелкие морщинки, уменьшает отечность и пигментацию. Экстракт граната укрепляет эпидермис, восстанавливает уровень коллагена в коже, способствует сохранению эластичности и упругости. Он обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет процессы старения. Проникает глубоко в клетки кожи и стимулирует их обновление. Растительные экстракты тонизируют и обогащают эпидермис, помогая справляться с шелушениями и дряблостью кожи.


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Самовывоз невозможен
Крем для лица осветляющий антивозрастной Deoproce Magic White Cream Pomegranate 40мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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