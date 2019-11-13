Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр

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|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|успокаивающий, питательный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber
|Применение
|нанести на сухую очищенную кожу, втереть массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов
|Активные компоненты
|экстракт огурца, молоко
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13.11.2019
Крем понравился. Большой объем, приятный запах. Консистенция не слишком плотная, но и не легкая. Впитывается не сразу, но не оставляет липкости или жирности на коже. Неплохо увлажняет и питает. Для моей сухой кожи подходит даже для дневного применения.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!
12.11.2019
Крем хорошо справляется с увлажнением кожи, отлично подойдет для сухой и одновременно проблемной кожи, если есть склонность к прыщикам. В составе мочевина, которая немного может подсушить кожу. Первое время кожа светилась, напитанность сохранялась долгое время, но со временем видимо кожа привыкла и при использовании стало немного пощипывать, особенно на тонких участках кожи. Запах нежный, приятный, хороший объем, хватит надолго.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!