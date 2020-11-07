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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица антивозрастной с женьшенем Deoproce Repair Machine Ginseng Cream 100гр

Крем для лица антивозрастной с женьшенем Deoproce Repair Machine Ginseng Cream 100гр

Артикул: 224337
Крем для лица антивозрастной с женьшенем Deoproce Repair Machine Ginseng Cream 100гр
1 380 руб. 
1 840 руб. 

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Артикул: 224337
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожисухая, чувствительная, нормальная
Эффект от использованияразглаживающий, стимулирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Repair Machine Ginseng Cream
Применениенанести крем на сухую очищенную кожу, втереть массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт женьшеня
Антивозрастной крем с экстрактом корня женьшеня оказывает мощный антиоксидантный эффект, нормализует обмен веществ, стимулирует регенерацию тканей, замедляет процесс старения, делает кожу более здоровой и сияющей. Разглаживает рельеф кожи и мелкие мимические морщины, осветляет пигментацию, регулирует баланс влажности в эпидермисе. Содержит экстракты тыквы, корня пиона, чеснока, соевых бобов, граната, гингко билоба, коры магнолии, масла Ши, листьев зеленого чая, центеллы азиатскойи др.


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Крем для лица антивозрастной с женьшенем Deoproce Repair Machine Ginseng Cream 100гр – стоимость товара 1380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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