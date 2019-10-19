8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Berrisom Крем для лица антивозрастной Berrisom Timetox Revitalizing Cream 50гр

Крем для лица антивозрастной Berrisom Timetox Revitalizing Cream 50гр

(1)
Артикул: 224331
  • Крем для лица антивозрастной Berrisom Timetox Revitalizing Cream 50гр - фото 1
  • Крем для лица антивозрастной Berrisom Timetox Revitalizing Cream 50гр - фото 2
  • Крем для лица антивозрастной Berrisom Timetox Revitalizing Cream 50гр - фото 3
Крем для лица антивозрастной Berrisom Timetox Revitalizing Cream 50гр - фото 1
Крем для лица антивозрастной Berrisom Timetox Revitalizing Cream 50гр - фото 2
Крем для лица антивозрастной Berrisom Timetox Revitalizing Cream 50гр - фото 3
1 660 руб. 
1 850 руб. 
Купить
+ 63 КэтКоинов
Артикул: 224331
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBerrisom
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожипроблемная, комбинированная, жирная, сухая, нормальная, чувствительная, зрелая
Эффект от использованияантивозрастной
Возрастной диапазонот 30
КоллекцияBerrisom Timetox Revitalizing Cream
Применениенанести крем на очищенную и тонизированную кожу
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыэкстракт нони, экстракт энотеры, экстракт камелии, экстракт клюквы, экстракт ежевики, экстракт бузины, гиалуроновая кислота, арбутин, аденозин
Уменьшить реальный биологический возраст человека невозможно, а вот «стереть» с лица несколько лет поможет серия восстанавливающей косметики Timetox Revitalizing от Berrisom. Уникальный комплекс компонентов, а также мультикапсульная технология буквально поворачивают время вспять, повышая способность кожи к самовосстановлению. Крем Timetox Revitalizing интенсивно увлажняет и питает кожу, способствует разглаживанию морщин и осветлению пигментации, а также защищает от вредного воздействия окружающей среды и свободных радикалов.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Цикапласт крем, Улиточные кремы Корея, Кремы с улиткой Корея, Кремы от пигментных пятен Корея, Кремы с лошадиным жиром Корея, Белорусские кремы для лица, Кремы ласточкино гнездо Корея, Корейские антивозрастные кремы, Кремы с ретинолом для лица, Гиалуроновая кислота для лица Корея.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


19.10.2019
Достоинства:
Мне 57 лет пользовалась кремом месяц в прохладную погоду. Кремом довольна-экономичен, хорошо увлажняет, питает, без жирного блеска. Красивая стеклянная баночка. Насчет исчезновения морщин ничего сказать не могу-все на месте. Аллергии нет.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Крем для лица антивозрастной Berrisom Timetox Revitalizing Cream 50гр - купить по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...