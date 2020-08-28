Крем для глаз с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream 40гр

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|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|сухая, нормальная
|Эффект от использования
|увлажняющий, питательный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream
|Применение
|нанести на очищенную кожу вокруг глаз, промассировать по массажным линиям до полного впитывания
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|40 г
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Активные компоненты
|лошадиный жир, гиалуроновая кислота
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28.08.2020
Пользуюсь кремом уже год. Приятный запах и консистенция, также радует соотношения цена - объем. Данное средство показалось немного тяжеловато для нанесения под макияж, не впитывается до конца и долго оставляет жирноватый слой, потому наношу в качестве ночного средства. Зато на утро веки мягкие, нежные как у ребенка, а также ощущение увлажненности и напитанности. Буду пользоваться дальше. Аллергию не дает.
Недостатки:
НЕТ!
Комментарий:
Рекомендую как возрастной уход!!!!!