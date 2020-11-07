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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз Deoproce Крем для глаз антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Eye Cream 40мл

Крем для глаз антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Eye Cream 40мл

Артикул: 224317
Крем для глаз антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Eye Cream 40мл
570 руб. 
760 руб. 

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Артикул: 224317
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, питательный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Eye Cream
Применениенанести капельку крема на зону вокруг глаз, распределить по массажным линиям
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 мл
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыэкстракт граната
Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом граната обладает омолаживающим и тонизирующим действиями. Он увлажняет и питает кожу, разглаживает мелкие морщинки, уменьшает отечность и пигментацию. При регулярном применении темные круги становятся менее заметными, а взгляд отдохнувшим и свежим. Экстракт граната укрепляет эпидермис, восстанавливает уровень коллагена в коже, способствует сохранению эластичности и упругости. Он обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет процессы старения. Проникает глубоко в клетки кожи и стимулирует их обновление. Растительные экстракты тонизируют и обогащают эпидермис, помогая справляться с шелушениями и дряблостью кожи.


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Крем для глаз антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Eye Cream 40мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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