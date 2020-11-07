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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз Deoproce Крем для век увлажняющий с экстрактом зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Eye Cream 40ml

Крем для век увлажняющий с экстрактом зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Eye Cream 40ml

Артикул: 224314
Крем для век увлажняющий с экстрактом зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Eye Cream 40ml
570 руб. 
760 руб. 

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Артикул: 224314
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, восстанавливающий, питательный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Greentea Total Solution Eye Cream
Применениенанести крем на чистую сухую кожу век и распределить легкими постукивающими движениями подушечками пальцев
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 мл
Активные компонентыэкстракт зеленого чая
Крем для глаз содержит экстракт зеленого чая, который питает и увлажняет кожу, убирает отеки и синяки под глазами, а также способствует разглаживанию морщин. В составе крема содержится витамин Е и аллонтоин, которые бережно ухаживают за нежной кожей вокруг глаз. Крем улучшает эластичность и восстанавливает защитные функции кожи. Использование крема заметно уменьшит мелкие морщинки и надолго сохранит свежесть и молодость лица.


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Крем для век увлажняющий с экстрактом зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Eye Cream 40ml - купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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