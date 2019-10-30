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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз Deoproce Крем для век антивозрастной Whee Hyang Whitening & Anti-Wrinkle Eye Cream 30гр

Крем для век антивозрастной Whee Hyang Whitening & Anti-Wrinkle Eye Cream 30гр

(1)
Артикул: 224308
  • Крем для век антивозрастной Whee Hyang Whitening & Anti-Wrinkle Eye Cream 30гр - фото 1
  • Крем для век антивозрастной Whee Hyang Whitening & Anti-Wrinkle Eye Cream 30гр - фото 2
Крем для век антивозрастной Whee Hyang Whitening & Anti-Wrinkle Eye Cream 30гр - фото 1
Крем для век антивозрастной Whee Hyang Whitening & Anti-Wrinkle Eye Cream 30гр - фото 2
1 030 руб. 
1 380 руб. 

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Артикул: 224308
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованиярегенерирующий, омолаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Whee Hyang Whitening & Anti-Wrinkle Eye Cream
Применениенанести крем на очищенную кожу вокруг глаз. Дать впитаться
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 г
Активные компонентыэкстракт красного женьшеня
Крем для глаз уменьшает проявление морщин под глазами, отбеливает кожу и заботится о чувствителной коже вокруг глаз. В составе крема содержатся растительные экстракты корейских трав, которые питают и увлажняют кожу, улучшают эластичность и оказывают анти-эйдж эффект. Экстракт красного женьшеня, который тоже входит в состав крема, известен своим регенерирующим и омолаживающим действием. Он улучшает обновление клеток кожи, придает тонус и повышает упругость. Регулярное использование крема продлит молодость кожи и надолго защитит область вокруг глаз от появления морщин. Применяется для любого типа кожи.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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30.10.2019
Достоинства:
Баночка из тяжелого стекла, что я очень приветствую, приятный при нанесении, плотный, но ложится легко, быстро впитывается, в составе наш любимый женьшень, едва слышен запах, я его обожаю. Крем для возрастной кожи, на теплое время года отлично подойдет, наносила на ночь. Довольна и ценой и качеством. Рекомендую однозначно!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень хорош!

Самовывоз невозможен
Крем для век антивозрастной Whee Hyang Whitening & Anti-Wrinkle Eye Cream 30гр - данный товар вы можете купить по цене по цене 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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