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Крем ББ с муцином улитки Deoproce Bio Anti-Wrinkle Snail BB No. 23, 60гр

Артикул: 224301
Крем ББ с муцином улитки Deoproce Bio Anti-Wrinkle Snail BB No. 23, 60гр
770 руб. 
1 020 руб. 

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Артикул: 224301
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
ТонDeoproce No. 23
КоллекцияDeoproce Bio Anti-Wrinkle Snail BB
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл60 г
Анти-возрастной отбеливающий ВВ тональный крем на основе экстракта муцина улитки и гиалуроновой кислоты с нежной текстурой и маскирующим эффектом обладает ухаживающим действием. Тональный крем в течении минуты подстраивается под тон Вашей кожи. Наносится без эффекта маски и не забивает поры.


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Крем ББ с муцином улитки Deoproce Bio Anti-Wrinkle Snail BB No. 23, 60гр - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 770 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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