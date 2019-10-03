Крем антивозрастной с лифтинг-эффектом The Saem Gold Lifting Cream 50мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|антивозрастной, лифтинг, осветляющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Gold Lifting Cream
|Применение
|нанести крем на очищенную кожу лица
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|аденозин, аргановое масло, гиалуроновая кислота, керамиды, масло ши, пантенол, пептиды
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03.10.2019
Крем отличный. Безупречная упаковка. Просто чудо. Нежная текстура. После нанесения на кожу сразу порадовал эффектом. Кожа просто засияла частичками золота вкрапленными в крем. Кожа у меня комбинированная, поэтому сразу крем не съела, но минут через 10 он полностью впитался. Запах очень приятный. Я в восторге. Очень хочется приобрести всю линейку этих средств.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Для возрастных девушек нет лучше!