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Карандаш для глаз The Saem Saemmul Under Eye Marker 03 Glam Gold 0,2гр*0,5гр

Артикул: 224210
Карандаш для глаз The Saem Saemmul Under Eye Marker 03 Glam Gold 0,2гр*0,5гр
380 руб. 
510 руб. 

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Артикул: 224210
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для глаз
Тип средствакарандаш для глаз
Эффекттонирующий
Текстураплотная
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонThe Saem 03 Glam Gold
КоллекцияThe Saem Saemmul Under Eye Marker
Страна бренда Южная Корея
Карандаш-маркер для двойной подводки глаз. С одной его стороны расположен пигмент классического нежного цвета для нанесения основной линии, а с другой – порошок с мельчайшим шиммером, который помогает визуально скорректировать форму глаз и удлиняет ресницы. Заостренный кончик универсального средства обладает особой текстурой, позволяющей нанести идеально ровную линию, насыщенность которой сохраняется продолжительное время. Добавьте гламурный акцент в Ваш макияж!


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Карандаш для глаз The Saem Saemmul Under Eye Marker 03 Glam Gold 0,2гр*0,5гр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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