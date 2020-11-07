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Бальзам с корнем женьшеня Deoproce Whee Hyang Rinse 530мл

Артикул: 224049
Бальзам с корнем женьшеня Deoproce Whee Hyang Rinse 530мл
900 руб. 
1 200 руб. 

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Артикул: 224049
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараБальзамы и кондиционеры для волос
Тип средствабальзам для волос
Эффект от использованиявосстанавливающий, защищающий, питающий
Применениеиспользовать после мытья волос с шампунем. Нанести на всю длину влажных волос на 1-3 минуты, затем тщательно смыть водой
КоллекцияDeoproce Whee Hyang Rinse
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыкорень женьшеня, комплекс восточных растительных экстрактов
Бальзам с корнем женьшеня Whee Hyang Rinse от Deoproce оказывает на волосы комплексное воздействие. Входящий в состав корень женьшеня питает волосы, останавливает их выпадение и стимулирует рост новых, пробуждая силу луковиц и делая локоны сильными. Экстракт восстанавливает структуру волос, делая их мягкими и здоровыми. Восточные растительные экстракты способствуют возвращению красоты и здоровья волос. Бальзам предотвращает возникновение секущихся кончиков, восстанавливая поврежденные участки, делает волосы гладкими и послушными, а также защищает от негативного воздействия. После использования средства локоны меньше электризуются, хорошо укладываются.


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Самовывоз невозможен
Бальзам с корнем женьшеня Deoproce Whee Hyang Rinse 530мл - стоимость товара 900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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