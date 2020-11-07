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Усилитель Aura AMP-2.60

Артикул: 223883
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  • Усилитель Aura AMP-2.60 - фото 4
Усилитель Aura AMP-2.60 - фото 1
Усилитель Aura AMP-2.60 - фото 2
Усилитель Aura AMP-2.60 - фото 3
Усилитель Aura AMP-2.60 - фото 4
3 370 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 223883
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAura
Тип товараАвтомобильный усилитель
Индикатор защитыда
Количество каналов2
Макс. ток предохранителя, А20
Мощность на канал (2 Ом), Вт90
Мощность на канал (4 Ом), Вт60
Отношение сигнал/шум, дБ90
ФильтрыНЧ / ВЧ
Мостовой режимда
Пульт ДУнет
Размеры (ШхВхД), мм209 x 190 x 54
AMP-2.60 имеет не большую мощность и, в основном, предназначен для работы в системах начального уровня. Лучшая для него нагрузка - это пара компонентных или коаксиальных колонок. Работа с сабом тоже возможна, но подключать мощный саб смысла нет, потенциал у усилителя скромный. Фишка этого усилителя в его размерах. Он компактный, не более среднего блокнота или тетради. При этом цена на него очень даже гуманная. В тех случаях когда усилитель нужно будет спрятать с глаз долой чтобы не мешал - этот будет один из лучших вариантов. В последнее время установки такого рода встречаются все чаще и компактные усилители становятся востребованными. Оснащение по фильтрам можно назвать классическим. Но есть особенность - фильтр высоких частот регулируется до 4 КГц. Это позволит использовать усилитель в поканальном усилении на ВЧ звено, даже в системе без процессора.


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Самовывоз невозможен
Усилитель Aura AMP-2.60 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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