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Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B)

Артикул: 223771
  • Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 1
  • Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 2
  • Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 3
  • Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 4
  • Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 5
  • Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 6
  • Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 7
  • Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 8
Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 1
Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 2
Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 3
Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 4
Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 5
Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 6
Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 7
Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) - фото 8
13 390 руб. 
Купить
+ 129 КэтКоинов
Артикул: 223771
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLG
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг4,6
Соотношение сторон16:9
Частота обновления, Гц75
Цвет рамкичерный
Угол обзора по горизонтали178°
Угол обзора по вертикали178°
Тип матрицыTFT IPS
ТипЖК-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыHDMI, VGA
Время отклика5 мс
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
Покрытие экранаматовое
Поддержка синхронизацииFreeSync
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм27
Габаритные размеры, см62.6x46.9x20.4
Встроенные динамикинет
Яркость250 кд/м2
Разрешение 1080p Full HD в тандеме с IPS матрицей обеспечивает превосходное изображение, которое позволяет насладиться деталями под любым углом обзора.


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Самовывоз невозможен
Монитор LG LCD 27'' Black (27MK430H-B) – стоимость товара 13390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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