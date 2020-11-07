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Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1)

Артикул: 223752
  • Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 1
  • Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 2
  • Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 3
  • Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 4
  • Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 5
  • Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 6
  • Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 7
  • Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 8
  • Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 9
Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 1
Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 2
Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 3
Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 4
Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 5
Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 6
Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 7
Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 8
Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - фото 9
17 450 руб. 
Купить
+ 120 КэтКоинов
Артикул: 223752
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIiyama
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг5,6
USB-концентраторесть
Угол обзора по горизонтали170°
Угол обзора по вертикали160°
Тип матрицыTFT TN
ТипЖК-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыHDMI, DisplayPort
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
Покрытие экранаматовое
Поддержка синхронизацииFreeSync
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм24.5
Габаритные размеры, см55.8x38x23
Встроенные динамикиесть
Время отклика1 мс
Яркость400 кд/м2
Благодаря поддержке разрешения 1920х1080, монитор может отображать любые изображения! Full HD обеспечивает большую рабочую зону по сравнению с обычными мониторами, которые работают в разрешении 1280х1024.


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Самовывоз невозможен
Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - стоимость товара 17450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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