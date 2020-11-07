8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1)

Артикул: 223750
  • Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 1
  • Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 2
  • Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 3
  • Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 4
  • Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 5
  • Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 6
  • Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 7
  • Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 8
  • Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 9
  • Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 10
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 1
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 2
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 3
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 4
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 5
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 6
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 7
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 8
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 9
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - фото 10
12 570 руб. 
Купить
+ 80 КэтКоинов
Артикул: 223750
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендIiyama
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг5,3
Время отклика4 мс
Встроенные динамикиесть
Габаритные размеры, см50.9x37.7x21
Диагональ экрана, дюйм23
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Контрастность1000:1
Покрытие экранаматовое
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
РазъемыVGA, DVI, HDMI
Стандарт крепления100х100 VESA
ТипЖК-монитор
Тип матрицыTFT AH-IPS
Угол обзора по вертикали178°
Угол обзора по горизонтали178°
Яркость250 кд/м2
Дизайнеры выбирают жидкокристаллический монитор IIYAMA ProLite XUB2390HS-B1 в корпусе черного цвета, имеющий диагональ 23. Матрица AH-IPS, использованная в этой модели, дает отклик в 4 мс. Экран, имеющий отношения сторон 16:9, позволяет получить широкие углы обзора, а отсутствие изогнутости спасает от бликов по бокам экрана. Модель IIYAMA ProLite XUB2390HS-B1 допускает поворот на 90 градусов (портретный режим). Монитор можно наклонить и отрегулировать высоту так, чтобы глаза пользователя смотрели на середину экрана. Есть собственная акустическая система мощностью в 4 Вт. В состоянии работы монитор требует 24 Вт, а в спящем режиме энергопотребление снижается до 0.5 Вт. Ширина монитора с подставкой составляет 532.5 мм, а высота зависит от регулировки и может быть от 386 до 516 мм.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Монитор Iiyama LCD 23'' Black (XUB2390HS-B1) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...