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Наручные часы Emporio Armani AR11128

Артикул: 223392
Наручные часы Emporio Armani AR11128
13 730 руб. 
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+ 131 КэтКоинов
Артикул: 223392
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция AR111
filter_noneТовар входит в коллекцию AR111

Коллекция AR111

БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядDress
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Механизмкварцевые часы
Полженские
Противоударныенет
Прочеедиаметр 32 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребристый
Цвет циферблатасеребристый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка отсутствует.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Emporio Armani AR11128 - стоимость товара 13730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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