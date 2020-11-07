8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Accord R-03B (ACC-R03B)

Артикул: 223174
  • Корпус Accord R-03B (ACC-R03B) - фото 1
  • Корпус Accord R-03B (ACC-R03B) - фото 2
Корпус Accord R-03B (ACC-R03B) - фото 1
Корпус Accord R-03B (ACC-R03B) - фото 2
2 980 руб. 
Купить
+ 90 КэтКоинов
Артикул: 223174
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAccord
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг3.8
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см44
Длина, см47
Материал корпусасталь
Окно на боковой стенкеда
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x4, наушники, микрофон
Форм-факторATX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,53
Число отсеков 5,252
Ширина, см20
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Корпус Accord R-03B (ACC-R03B) – стоимость товара 2980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...