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Прочный, надежный и безопасный — моноблок Lenovo V530 (24) подтверждает эти слова на практике. Оснащенный новейшим процессором Intel, высокоскоростной оперативной памятью и накопителями, он гарантирует высокую производительность и эффективное использование энергии. Эта компактная модель с тонким безрамочным дисплеем станет украшением рабочего стола и произведет впечатление на клиентов.

Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.