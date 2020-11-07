Смартфон ZTE Blade L130 Blue

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|ZTE
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Количество ядер
|4
|Частота процессора
|1300 МГц
|Оперативная память
|512 Мб
|Встроенная память
|8 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|4
|Разрешение экрана
|800x480
|Цвет
|синий
|Камера, МП
|5
|Фронтальная камера, МП
|1.3
|Ударопрочный корпус
|нет
|Тип разъема для зарядки
|micro-USB
|Слот для карты памяти
|отдельный
|Bluetooth
|4.2
|Wi-Fi
|802.11 b/g/n
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Материал корпуса
|пластик
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Емкость аккумулятора
|1400 мАч
|Операционная система
|Android
|Поддержка 4G LTE
|нет
|Поддержка microSD
|до 64 Гб
|Сканер отпечатка пальца
|нет
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.122
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