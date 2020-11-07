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Щипцы Gamma Piu Keratin 240Вт макс.темп.:230С черный

Артикул: 222710
Щипцы Gamma Piu Keratin 240Вт макс.темп.:230С черный
6 410 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 222710
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGamma Piu
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовутюжок
Мощность24 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева4
Покрытие насадоктитановое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева230 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки35 мм
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура2.7 м
Вес0.3
Плавающие пластины позволяют обеспечить максимальный плотный и равномерный контакт пряди по всей поверхности пластины и помогают избежать пересушивания и повреждения волос, данное свойство особенно важно при процедуре кератинового выпрямления когда идет работа с тонкими прядями. Скругления по края пластин увеличивают поверхность вытягивания пряди и позволяют производить подкручивание локонов если это необходимо.


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Самовывоз невозможен
Щипцы Gamma Piu Keratin 240Вт макс.темп.:230С черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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