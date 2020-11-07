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Фен Gamma Piu 2001 R 2100Вт черный

Артикул: 222707
Фен Gamma Piu 2001 R 2100Вт черный
4 040 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222707
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGamma Piu
Тип товараФены
В комплектенасадка-концентратор 8 мм
Вес, кг0,54
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информациясъемный металлический фильтр, петля для подвешивания, производительность 111.6 м?/час, уровень шума 70 дБ, давление воздуха 28 мбар
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2100
Функциинезависимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха
Поверхность корпуса сочетает матовое и глянцевое покрытие, что обеспечивает надежный хват прибора. 6 режимам работы соответствуют комбинации из 2 скоростей воздушного потока и 3 уровней температуры. Воздухозаборник фена имеет съемный металлический фильтр, что увеличивает срок службы фена. Кнопки управления феном расположены по центру, что вместе с эргономичной ручкой, позволяют работать левой или правой рукой.


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Самовывоз невозможен
Фен Gamma Piu 2001 R 2100Вт черный - стоимость товара 4040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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