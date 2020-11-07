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Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии

Артикул: 222681
  • Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 1
  • Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 2
  • Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 3
  • Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 4
  • Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 5
  • Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 6
  • Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 7
Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 1
Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 2
Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 3
Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 4
Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 5
Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 6
Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - фото 7
10 900 руб. 
Купить
+ 260 КэтКоинов
Артикул: 222681
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFeiyu
Тип товараРукоятка-держатель
Аккумуляторнет
Вес0.86
Размеры, см49.3x45.8x16.1
Двойная складная ручка для подвесов обеспечивает удобный и надежный хват сразу двумя руками, а также позволяет закрепить дополнительное оборудование - монитор, микрофон, видео свет и многое другое, что может понадобиться вам в настройке и позволит увеличить возможные ракурсы съемок.


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Самовывоз невозможен
Двойная складная ручка для подвесов Feiyu AK серии - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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