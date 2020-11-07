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Фен Parlux 3500 SuperCompact Ceramic&Ionic Edition 2000Вт черный

Артикул: 222648
Фен Parlux 3500 SuperCompact Ceramic&Ionic Edition 2000Вт черный
10 320 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 222648
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендParlux
Тип товараФены
В комплекте2 насадки-концентратор
Вес, кг0,47
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информациякерамическое покрытие нагревательного элемента, петля для подвешивания, производительность 73 м?/час
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева4
Мощность2000
Функцииионизация, подача холодного воздуха
Фен Parlux 3500 Supercompact Ceramic Ionic – прибор, в котором предусмотрено 4 температурных и 2 скоростных режима, что позволит вам подобрать наиболее щадящий для сушки и укладки волос. Благодаря генератору ионов вы раз и навсегда забудете об электризации волос, а также сможете вернуть им желаемый блеск. Для выбора необходимого режима работы прибора на его ручке предусмотрены соответствующие кнопки. В модели Parlux 3500 Supercompact Ceramic Ionic появилась система защиты от перегрева, которая в автоматическом режиме приостановит ее работу во избежание внезапной поломки. С функцией подачи холодного воздушного потока вам не придется использовать укладочные средства, чтобы зафиксировать полученную прическу. Керамическое покрытие решетки обеспечит надежную защиту волос в процессе сушки или укладки. А воспользовавшись насадкой-концентратором, вы сможете создать видимый прикорневой объем.


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Самовывоз невозможен
Фен Parlux 3500 SuperCompact Ceramic&Ionic Edition 2000Вт черный – стоимость товара 10320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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