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Надувной круг BestWay 91043

Артикул: 222254
  • Надувной круг BestWay 91043 - фото 1
  • Надувной круг BestWay 91043 - фото 2
Надувной круг BestWay 91043 - фото 1
Надувной круг BestWay 91043 - фото 2
290 руб. 
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Артикул: 222254
В наличии
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БрендBestWay
Тип товараКруг
Диаметр56 см
Материалвинил
Цветмультицвет
Без чего немыслим любой летний отдых? Конечно же, без веселых походов на пляж. Однако, в пылу веселья не стоит забывать о безопасности. В решении этого, без сомнения, насущного вопроса может немалую роль сыграть надувной круг BestWay 91043B. С его помощью можно проводить время в воде, комфортно на нем расположившись или просто держась, чтобы облегчить себе процесс купания. Детям это надувное изделие придется особенно по душе - яркие картинки поднимут настроение. Кроме того, такая расцветка носит и сугубо функциональный характер- благодаря ей круг будет ярко выделяться на воде и не потеряется из вида.


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Надувной круг BestWay 91043 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 290 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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