Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCD8

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Black & Decker
|Тип товара
|Дрель-шуруповерт аккумуляторная
|Питание
|от аккумулятора
|Ударный механизм
|нет
|Макс. крутящий момент
|12
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Мин. диаметр патрона
|1
|Макс. диаметр патрона
|10
|Макс. диаметр сверления дерева
|20
|Макс. диаметр сверления металла
|10
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|да
|Кол-во скоростей работы
|1
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|В кейсе
|нет
|Комплектация
|Дрель, аккумулятор, зарядное устройство
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Длина, см
|21
|Ширина, см
|6
|Высота, см
|18
|Вес, кг
|0,9
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