Шуруповерт аккумуляторный бесщёточный ленточный DeWalt DCF620D2K (с автоматической подачей саморезов)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 3 604 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|DeWalt
|Тип товара
|дрель-шуруповерт
|Питание
|от аккумулятора
|Мощность, Вт
|435
|Ударный механизм
|нет
|Макс. крутящий момент
|30
|Кол-во скоростей работы
|1
|Лампа точечной подсветки
|да
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|В кейсе
|да
|Комплектация
|Шуруповерт, 2 x 18 В 2,0 Ач XR литий-ионные аккумуляторы, многофункциональное зарядное устройство XR, сборный винтовой магазин, винтовое сверло, магнитный удлинитель с 25-миллиметровым винтовым наконечником, TSTAK 2 Kitbox
|Ширина, см
|23,3
|Вес, кг
|1,88
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