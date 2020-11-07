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Фен Rowenta CV3312F0 1600Вт черный

Артикул: 221942
Фен Rowenta CV3312F0 1600Вт черный
2 680 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221942
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRowenta
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,45
Длина сетевого шнура1,8 м.
Дополнительная информацияскладная ручка, петля для подвешивания
Защита от перегреванет
Индикация включениянет
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева2
Мощность1600
Функциипереключение 220/110 В
Откройте для себя быструю и эффективную сушку волос с феном Nomad. Благодаря мощности 1600 Вт, двум настройкам регулировки скорости воздуха и температуры, компактным размерам и складному корпусу фен Nomad станет вашим идеальным спутником в любом путешествии. Фен работает в двух системах напряжения 220В/110В, чтобы вы могли пользоваться им в любой заграничной поездке.


Теги товара: Дорожные фены.


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Самовывоз невозможен
Фен Rowenta CV3312F0 1600Вт черный – стоимость товара 2680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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