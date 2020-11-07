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Фен Scarlett SC-HD70I16 2200Вт фиолетовый/черный

Артикул: 221915
Фен Scarlett SC-HD70I16 2200Вт фиолетовый/черный
1 310 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221915
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,5
Длина сетевого шнура1,8 м.
Дополнительная информацияпокрытие SOFT TOUCH, петля для подвешивания, защита шнура от перекручивания, съемный фильтр
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2200
Функцииионизация, подача холодного воздуха, технология Advanced tourmaline
Фен Scarlett TOP STYLE SC-HD70I16 - бережная защита и объёмная стильная укладка! Технология Advenced tourmaline защитит волосы от обезвоживания и пересушивания при сушке и позволит добиться блестящего результата без вреда для волос. 2 режима мощности потока воздуха и 3 температурных режима для выбора подходящего режима под любой типа волос. Покрытие SOFT-TOUCH сделает работу с прибором приятной и удобной! Режим холодного воздуха для лучшей фиксации прически. Благодаря автоматическому отключению при перегреве, можно не беспокоится о безопасности во время эксплуатации фена. Прибор подойдёт как для быстрой сушки волос любой длины каждый день, так и для ежедневного применения и создания укладок салонного уровня в домашних условиях!


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Самовывоз невозможен
Фен Scarlett SC-HD70I16 2200Вт фиолетовый/черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1310 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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