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Мульти-Стайлер Beurer HT60 25Вт макс.темп.:180 черный

Артикул: 221911
  • Мульти-Стайлер Beurer HT60 25Вт макс.темп.:180 черный - фото 1
  • Мульти-Стайлер Beurer HT60 25Вт макс.темп.:180 черный - фото 2
Мульти-Стайлер Beurer HT60 25Вт макс.темп.:180 черный - фото 1
Мульти-Стайлер Beurer HT60 25Вт макс.темп.:180 черный - фото 2
2 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221911
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBeurer
Тип товараМульти-Стайлер
Тип щипцовмультистайлер
Мощность25 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева2
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева180 °С
Индикациявключения
Дисплейнет
Насадкинасадка для выпрямления / насадка-гофре / плоские щипцы для завивки / щетка / большая плойка / малая плойка / спиральная насадка
Комплектациядокументация / насадки
Вес0.34
Объединяет в себе сразу несколько инструментов для красивой качественной укладки благодаря возможности сменить семь насадок. Стайлер производится в Германии, что гарантирует отличное качество устройства и бережное отношение к вашим волосам.


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Самовывоз невозможен
Мульти-Стайлер Beurer HT60 25Вт макс.темп.:180 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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