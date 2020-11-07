8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щипцы Moser Titan Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:титановое черный

Артикул: 221881
Щипцы Moser Titan Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:титановое черный
2 380 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221881
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендMoser
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность45 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева6
Покрытие насадоктитановое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева210 °С
Индикациявключения / готовности к работе / температуры
Диаметр щипцов для завивки19 мм
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура2.7 м
Вес0.23
Ключевой особенностью модели является титановое покрытие рабочей поверхности. Такое покрытие долговечнее и выносливее, что позволит Вам использовать инструмент в работе дольше. Идеальное скольжение и природные свойства титана обеспечат волосам безопасную и качественную завивку.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Щипцы Moser Titan Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:титановое черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2380 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...