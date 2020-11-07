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Снабжены кератиновым покрытием – это то, что позволяет использовать щипцы так часто, как это потребуется, без риска повредить пряди. Более того, ваши локоны будут выглядеть максимально здоровыми, блестящими. На дисплее щипцов отображается температурная индикация.

Щипцы Philips BHB868/00 макс.темп.:200С покрытие:керамико-кератиновое черный/фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.