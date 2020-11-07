8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для красоты и здоровья Машинки для стрижки волос Машинки для стрижки волос Wahl Машинка для стрижки Wahl Home Pro 100 Combo черный/красный (насадок в компл:8шт)

Машинка для стрижки Wahl Home Pro 100 Combo черный/красный (насадок в компл:8шт)

Артикул: 221781
Машинка для стрижки Wahl Home Pro 100 Combo черный/красный (насадок в компл:8шт)
2 460 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221781
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендWahl
Тип товараМашинки для стрижки волос
Вес, кг0,8
Влажная очистканет
Количество насадок8
Комплектация8 направляющих насадок, защита лезвий, масло, щеточка для чистки, триммер, чехол
Насадка для филировкинет
Роторный двигательнет
Стрижка бородыда
Типдля стрижки головы, для стрижки бороды и усов
Максимальная длина стрижки25
Материал лезвийнержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки1
Питаниеот сети
Подставка для зарядкинет
Прорезиненные вставкинет
Способ регулировки длинысмена насадок
Машинка для стрижки Wahl Home Pro 100 Combo представляет из себя комплект, состоящий из машинки для стрижки и триммера. Для питания машинки используется подключение к электрической сети. Используя триммер, вы не будете «привязаны» к проводам: он получает питание от обычной батарейки. Эта особенность будет полезна в поездках. Wahl Home Pro 100 Combo является моделью профессионального уровня. Вы получите в свое распоряжение технику, имеющую значительный ресурс. Машинка характеризуется длиной стрижки, которая может варьироваться от 1 до 25 мм. Регулировка длины производится с помощью смены насадок (в комплекте их 8). В комплектацию Wahl Home Pro 100 Combo входят 9 насадок, щеточка для чистки, защита лезвий, масло и чехол. Удобство хранения машинки для стрижки обеспечивается за счет наличия петли для подвешивания. При оформлении дизайна машинки и триммера был использован стильный красный цвет.


Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, Машинки для стрижки волос профессиональные, Окантовочные машинки для стрижки волос, Роторные машинки для стрижки волос, Машинки для стрижки волос с керамическими ножами, Машинки для стрижки волос на батарейках, Машинки-триммеры для стрижки волос, Машинки для стрижки и окантовки бороды, Машинки для стрижки волос профессиональные Мозер, Окантовочные машинки Мозер, Мозер мини-машинки для стрижки.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Машинка для стрижки Wahl Home Pro 100 Combo черный/красный (насадок в компл:8шт) - стоимость товара 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...