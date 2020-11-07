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Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт)

Артикул: 221748
  • Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 1
  • Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 2
  • Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 3
  • Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 4
  • Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 5
  • Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 6
Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 1
Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 2
Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 3
Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 4
Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 5
Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - фото 6
2 770 руб. 
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Артикул: 221748
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRowenta
Тип товараТриммеры для стрижки волос
Время автономной работы90
Максимальная длина стрижки5
Материал лезвийнержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки0,4
Назначениедля волос и бороды
Насадки3 насадки: 1 мм, 3 мм, 5 мм.
Питаниесеть/аккумулятор
Тип элементов питанияLi-Ion
Ширина ножа32
Поддерживайте идеальную длину бороды день за днем с помощью триммера для бороды Rowenta Forever Sharp. Универсальное водонепроницаемое устройство 3 в 1 предназначено для подравнивания, придания формы и бритья бороды. Самозатачивающиеся лезвия из 100% нержавеющей стали не нуждаются в постоянной замене – они прослужат долго, гарантируя максимально качественную и точную стрижку. Благодаря невероятной автономности работы – до 2 месяцев без подзарядки – триммер станет вашим незаменимым решением для создания уникального стиля.


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Самовывоз невозможен
Триммер Rowenta TN6010F4 белый/черный (насадок в компл:1шт) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2770 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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