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Бытовой триммер Wahl 9854-616 обладает функцией быстрой зарядки: одной минуты зарядки от сети достаточно для обеспечения трёх минут работы от аккумулятора. При полной зарядке триммер может работать до 3 часов без подзарядки.

Триммер Wahl Lithium Ion Grooming Kit черный/серебристый (насадок в компл:7шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.