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Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый

Артикул: 221630
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  • Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 3
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  • Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 9
  • Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 10
Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 1
Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 2
Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 3
Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 4
Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 5
Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 6
Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 7
Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 8
Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 9
Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - фото 10
9 650 руб. 
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+ 240 КэтКоинов
Артикул: 221630
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараМикроволновые печи
Цветбелый
Типс грилем
Мощность микроволн800
Инверторная технологиянет
Внутреннее покрытие камерыбиокерамическая эмаль
Дисплейда
Тип переключателейкнопочные
Прочеезвуковой сигнал отключения, подсветка камеры
Размеры (ВхШхГ)27,5х48,9х36
Расположениеотдельно стоящая
Объем23
Диаметр поворотного стола28,8
Технология «Без поворотного стола»нет
Тип грилятэновый
Дверцанавесная
Открывание дверцыкнопка
Комбинированные режимымикроволны+гриль
Функции и особенностиавтоматическая разморозка, автоматическое приготовление, ускоренная разморозка, система равномерного распределения микроволн, режим удаления запахов
Вес13
Микроволновая печь Samsung GE88SUW имеет прочное биокерамическое покрытие, которое легко очищается и не подвергается механическим повреждениям. Его гладкую поверхность легко очистить без использования жестких чистящих средств. Покрытие не теряет цвет после длительной эксплуатации. Функция +30 сек гриль обеспечивает идеальную структуру блюда, благодаря чему оно выглядит удивительно аппетитным. Время приготовления может продлеваться на 30 секунд, чтобы получить подрумяненное блюдо с использованием гриля. С помощью запрограммированных рецептов возможно приготовить любое из предусмотренных меню блюд нажатием нескольких кнопок. Режим устранения запахов микроволновой печи Samsung GE88SUW позволяет легко и быстро удалить их из рабочей камеры. Высокая мощность микроволн 800 Вт и вместительный объем рабочей камеры обеспечивают быстрый разогрев большой порции пищи. Функция ускоренной разморозки позволяет быстро подготавливать продукты для их дальнейшего приготовления. Автоматические программы, предназначенные для разных типов продуктов, обеспечивают их прекрасный вкус. Мощный гриль идеально подойдет для приготовления сочного блюда с румяной корочкой. Внутреннее покрытие рабочей камеры обладает антибактериальными свойствами, а также отличается высокой износостойкостью и простотой в уходе.


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Микроволновая Печь Samsung GE88SUW 23л. белый - этот товар вы можете купить по цене 9650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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