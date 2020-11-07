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Бинокль Bresser Montana 8x25

Артикул: 221479
  • Бинокль Bresser Montana 8x25 - фото 1
  • Бинокль Bresser Montana 8x25 - фото 2
  • Бинокль Bresser Montana 8x25 - фото 3
  • Бинокль Bresser Montana 8x25 - фото 4
Бинокль Bresser Montana 8x25 - фото 1
Бинокль Bresser Montana 8x25 - фото 2
Бинокль Bresser Montana 8x25 - фото 3
Бинокль Bresser Montana 8x25 - фото 4
36 365 руб. 
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+ 1200 КэтКоинов
Артикул: 221479
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараБинокли
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Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасерый
Вес, гр380
Бинокль Bresser Montana 8x25 – легкий, компактный и надежный туристический бинокль с увеличением в 8 крат. Небольшая дистанция ближней фокусировки позволит использовать данную модель не только на улице, но и в помещении. Корпус Bresser Montana благодаря специальному покрытию гарантирует полную защиту оптики от повреждения водой. Снег, дождь, даже падение в реку не причинят биноклю никакого вреда.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Bresser Montana 8x25 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 36365 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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