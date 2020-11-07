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Бинокль Navigator 12х25, черный

Артикул: 221429
  • Бинокль Navigator 12х25, черный - фото 1
  • Бинокль Navigator 12х25, черный - фото 2
  • Бинокль Navigator 12х25, черный - фото 3
Бинокль Navigator 12х25, черный - фото 1
Бинокль Navigator 12х25, черный - фото 2
Бинокль Navigator 12х25, черный - фото 3
1 184 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221429
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNavigator
Тип товараБинокли
Увеличение12х
Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный пластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр250
Navigator 12х25 – это компактный и легкий бинокль в складном корпусе. 12-кратное увеличение позволит вам рассмотреть мелкие детали сильно удаленных объектов. Благодаря небольшим размерам этот бинокль можно брать с собой куда угодно: на городскую или загородную прогулку, экскурсию, на охоту или на концерт.


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Бинокль Navigator 12х25, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1184 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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