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Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA, камуфляж

Артикул: 221375
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA, камуфляж - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA, камуфляж - фото 2
Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA, камуфляж - фото 1
Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA, камуфляж - фото 2
3 880 руб. 
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+ 81 КэтКоинов
Артикул: 221375
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение15х
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный металл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусакамуфляж
Вес, гр820
С биноклем Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA можно наблюдать за птицами и изучать повадки животных. Подойдет бинокль и для ландшафтных наблюдений, и для просмотра спортивных состязаний. Резиновое покрытие не пропускает влагу, пыль и грязь, а металлический корпус стойко выдерживает небольшие удары и тряску. Оптическая схема бинокля построена на базе Porro-призм и просветленных линз.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA, камуфляж - по цене 3880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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