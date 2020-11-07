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Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием

Артикул: 221317
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 1
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 2
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 3
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 4
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 5
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 6
  • Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 7
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 1
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 2
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 3
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 4
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 5
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 6
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - фото 7
18 420 руб. 
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+ 798 КэтКоинов
Артикул: 221317
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараЗеркало диагональное
Особенностис диэлектрическим покрытием
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2 – полезное дополнение к линзовому или зеркально-линзовому телескопу. Этот аксессуар отклоняет световой поток на 90° и позволяет получить неперевернутое изображение, что особенно важно при ландшафтных наблюдениях. Кроме того, диагональное зеркало позволяет смотреть в телескоп из более удобного положения. Сначала диагональное зеркало устанавливается в фокусер телескопа, а затем в зеркало вставляется окуляр. Эта модель имеет посадочный диаметр 2 и рассчитана на широкоугольные окуляры. Кроме того, в комплекте есть адаптер для использования стандартных окуляров 1,25. Благодаря специальному диэлектрическому покрытию зеркала картинка не искажается и остается чистой и четкой.


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Самовывоз невозможен
Диагональное зеркало Sky-Watcher 90° 2”, с диэлектрическим покрытием - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 18420 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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