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Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS

Артикул: 221283
  • Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 1
  • Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 2
  • Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 3
  • Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 4
  • Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 5
  • Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 6
  • Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 7
  • Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 8
  • Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 9
  • Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 10
Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 1
Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 2
Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 3
Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 4
Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 5
Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 6
Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 7
Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 8
Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 9
Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - фото 10
9 603 руб. 
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+ 317 КэтКоинов
Артикул: 221283
В наличии
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БрендLevenhuk
Тип товараКамера цифровая
Особенностисовместима с Mac OS, Linux, Windows
Цифровая камера Levenhuk T130 PLUS позволит вам приобщиться к миру астрофотографии. Камеру можно установить на телескоп любой оптической схемы любого бренда. Разрешения в 1,3 Мпикс хватит для получения качественных снимков Луны и планет на малых и средних увеличениях. Высокая чувствительность камеры позволит фотографировать и объекты дальнего космоса. Камера для телескопов Levenhuk T130 PLUS позволяет вручную регулировать время выдержки – при съемке планет вы сможете избежать пересвечивания картинки. С помощью камеры можно записывать и видеоролики. Доступно три предустановленных режима, отличающихся разрешением изображения и кадровой частотой. Даже на минимальных настройках ролики получаются четкими и плавными. Цифровая камера Levenhuk T130 PLUS – отличный инструмент для знакомства с астрофотографией. Она подойдет начинающим астрономам-любителям и владельцам недорогих телескопов. Камера предназначена для установки в фокусер 1,25 телескопа. Для подключения к компьютеру и питания камеры во время съемки используется стандартный USB-кабель. В комплект поставки включена специальная программа для обработки получаемых изображений.


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Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9603 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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