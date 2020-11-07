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Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x

Артикул: 221246
  • Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 1
  • Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 2
  • Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 3
  • Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 4
  • Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 5
  • Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 6
Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 1
Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 2
Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 3
Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 4
Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 5
Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - фото 6
41 700 руб. 
Купить
+ 1376 КэтКоинов
Артикул: 221246
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат40-600
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр3800
Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x создан специально для школьников, студентов и любителей, интересующихся изучением микромира. Он подходит для рассматривания любых прозрачных образцов – готовых микропрепаратов или самостоятельно подготовленных тонких срезов. Микроскоп станет отличным помощником при выполнении лабораторных работ или проведении домашних научных опытов.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп Bresser Erudit DLX 40–600x - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 41700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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