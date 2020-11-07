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Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x

Артикул: 221206
  • Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - фото 1
  • Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - фото 2
  • Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - фото 3
  • Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - фото 4
  • Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - фото 5
Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - фото 1
Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - фото 2
Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - фото 3
Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - фото 4
Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - фото 5
33 940 руб. 
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+ 1120 КэтКоинов
Артикул: 221206
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат20-1536
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр4000
Цифровой микроскоп Bresser Erudit MO 20–1536x – отличный выбор для учебы, хобби и первого знакомства с микромиром. Это простой в управлении и функциональный оптический прибор, в который можно изучать тонкие срезы растений, готовые микропрепараты и любые прозрачные объекты.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп цифровой Bresser Erudit MO 20–1536x - купить по цене 33940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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