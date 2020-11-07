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Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer

Артикул: 221173
  • Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 9
  • Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 10
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 1
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 2
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 3
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 4
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 5
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 6
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 7
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 8
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 9
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer - фото 10
18 420 руб. 
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+ 608 КэтКоинов
Артикул: 221173
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностина треноге Star Adventurer
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer – азимутальная монтировка, с управлением которой справится даже начинающий любитель астрономии. Монтировка одинаково хорошо подходит и для изучения космических объектов, и для наблюдений за наземными ландшафтами. Удобные ручки управления позволяют перемещать установленную оптическую трубу по двум осям – азимуту и высоте. Монтировка подойдет для установки негабаритных и легких оптических труб с креплением «ласточкин хвост». Во время наведения вы не будете ощущать колебаний и люфта – все фиксируется очень надежно. Монтировка комплектуется устойчивой треногой из алюминия, которая имеет регулировку высоты. На одной из опор треноги расположен пузырьковый уровень, который поможет сориентировать телескоп перед началом наблюдений. В комплект поставки включен и небольшой лоток для аксессуаров.


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Самовывоз невозможен
Монтировка Sky-Watcher AZ PRONTO на треноге Star Adventurer – стоимость товара 18420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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